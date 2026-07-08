Sta per concludersi l'attesa per l'ufficailità di Christos Alexiou come nuovo giocatore dell'AEK Atene: il difensore ex capitano della Primavera dell'Inter si è unito al programma di allenamento regolare del club giallonero di oggi ad Apeldoorn. Alexiou era partito con la squadra giallonera per i Paesi Bassi, ma era rimasto fuori dai giochi in attesa della definizione degli aspetti burocratici del suo trasferimento. La procedura di scambio dei documenti con l'Inter per il prestito del calciatore è in pieno svolgimento, con il club italiano che ha fornito l'autorizzazione necessaria affinché il giovane difensore possa essere immediatamente a disposizione di Marko Nikolic. Alexiou si sta ora allenando regolarmente con il resto della squadra, mentre la formalizzazione dell'operazione è attesa entro la giornata.

Al club ateniese l'onere dell'ingaggio

Sono intanto emersi ulteriori dettagli riguardanti i termini dell'accordo, riportati da Monobala: l'AEK acquisirà Alexiou in prestito, assumendosi la copertura del suo contratto, senza dover pagare alcun canone di noleggio alla squadra italiana. L'accordo prevede anche un'opzione di acquisto, pari a 3 milioni di euro, valida per la prossima estate. L'Inter si riserva unicamente il diritto, per quel periodo, di esercitare la clausola specifica di riacquisto e trattenere il giocatore in rosa, versando la somma corrispondente.