Il calendario di Serie A 2026-2027, ufficializzato quest'oggi, mette il derby di andata tra Milan e Inter alla decima giornata: si tratta, secondo i dati offerti da Opta, della prima volta dopo trent'anni che la stracittadina milanese viene collocata a questo punto del calendario. L'ultimo precedente risale infatti al 24 novembre 1996, quando la sfida si concluse sul punteggio di 1-1 grazie alle reti di Roberto Baggio e Youri Djorkaeff, quest'ultima su calcio di rigore.

La sagra dell'1-1

Il derby collocato in questa giornata è particolarmente fortunato per l'Inter, nella storia: in tutti i sei precedenti tra le due meneghine, il Milan non ha infatti mai strappato i tre punti, collezionando due sconfitte e quattro pareggi (tutti gli ultimi quattro in ordine di tempo e tutti per 1-1). Può essere un buon auspicio per provare a spezzare il sortilegio derby che in casa Inter dura omrai da troppo tempo, visto che il Milan ha vinto tre degli ultimi quattro derby contro l’Inter in Serie A , tanti quanti successi rossoneri nei precedenti 16 match contro i nerazzurri in campionato dove aveva collezionato nove sconfitte.