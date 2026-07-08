L'Inter si aggiunge ai club che sono interessati a Jhon Lucumì, difensore del Bologna che nella notte italiana ha terminato la sua esperienza al Mondiale dopo l'eliminazione della Colombia per mano della Svizzera di Manuel Akanji agli ottavi di finale. Secondo quanto riporta in esclusiva Sportitalia, non c'è solo la Juventus sul classe 1998 di Calì, per il quale i nerazzurri hanno effettuato un sondaggio alla ricerca di informazioni.

Sempre la redazione di Sportitalia, inoltre, spiega che il Bournemouth si è fatto di nuovo vivo per Luis Henrique dopo la trattativa sfumata lo scorso gennaio.