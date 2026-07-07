Promosso a pieni voti l'ingresso in campo di Lautaro Martinez in Argentina-Egitto, partita vinta dalla Seleccion per 3-2 in clamorosa rimonta. Lautaro è entrato in campo al 66', pochi isanti prima che la sua squadra subisse lo 0-2. Poi, nell'ultimo quarto d'ora, Lautaro ha messo lo zampino sul 2-2 di Lionel Messi, con un pre-assist in rovesciata, e ha servito la palla vincente per il 3-2 di Enzo Fernandez, con un meraviglioso cross per il centrocampista del Chelsea. Ecco come hanno commentato la sua prestazione in campo i media argentini.

"Ha spronato la squadra nel momento più difficile"

TyC Sports non ha dubbi: "Un ingresso in campo fantastico. Ottimi recuperi palla, calma nel possesso, una minaccia costante per gli avversari e un bellissimo assist per Enzo Fernandez. Non c'è gol, ma c'è sacrificio e gioco di squadra". E Olé rilancia: "Il catalizzatore che ha spronato la squadra nel momento più difficile: ha guidato il contropiede del 3-2, prima di servire un assist perfetto. Giocatore chiave".

Promossa poi la contemporanea presenza in campo con Julian Alvarez, chiaramente per le situazioni di svantaggio come quella di oggi, da Pagina12: "Cerca il gol di testa ma non trova la porta su assist di Messi. Il bahiense ha però dimostrato di poter dividere il campo con Julian senza problemi di spazi". Infine, El Destape lo premia come migliore in campo: "Una forza della natura. È entrato, ha lottato con grinta, ha servito un cross perfetto per Enzo e ha difeso palla nelle fasi finali, blindando la vittoria".