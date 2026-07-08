Le ultimissime di calciomercato nel Salotto di FcInterNews delle 19. Spazio alle trattative principali, a commenti e analisi. L’Inter accoglie Provedel e continua a lavorare sul fronte Khalaili, seppure resta la distanza con l'Union SG. Sullo sfondo il piano B Doué, la conferenza stampa di inizio presentazione e l'inizio del ritiro in Germania.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.