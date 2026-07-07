Si è sgonfiata con il passare delle ore l'indiscrezione secondo cui il Como sarebbe sulle tracce di Anan Khalaili, obiettivo dichiarato dell'Inter per la fascia destra dopo la partenza di Denzel Dumfries e l'affare sfumato per Marco Palestra.

"Forse - si legge sul Corriere dello Sport - non si fa peccato ad immaginare che l’Union Saint-Gilloise abbia “cavalcato”, magari, una semplice telefonata, nemmeno così recente, per ottenere qualche euro in più. Peraltro, in anticipo su Marotta e Ausilio, la prima squadra a muoversi era stato il Napoli. Che, dopo una prima proposta respinta, aveva frenato e poi rinunciato, dovendo innanzitutto sfoltire la rosa. Il club belga, che aveva già pregustato l’asta, con la prospettiva di un bottino ancora più ricco, si è così ritrovato ad avere come unico interlocutore l’Inter ed, evidentemente, sta facendo di tutto per tenere alta l’asticella".

Khalaili ha intanto chiesto ufficialmente la cessione, saltando l'ultima amichevole di domenica scorsa contro la Steaua. Alla fine verrà accontentato, ma serve ancora un passo in avanti. " Al momento, infatti, quanto messo sul tavolo non raggiunge i 25 milioni, a fronte di una richiesta di 30. La svolta, allora, potrebbe essere spingersi fino a quota 25 milioni quale cifra garantita, aggiungendo qualche bonus. Insomma, le distanze sono contenute. Tanto che l’auspicio è di riuscire a chiudere entro questa settimana, in modo che Khalaili possa essere tra i convocati del raduno di lunedì prossimo", si legge ancora sul Corsport.