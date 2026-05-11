Non è solamente campionato. La sfida di mercoledì sera, infatti, mette di fronte Lazio e Inter per la finale di Coppa Italia, un torneo sicuramente molto ambito per confezionare la stagione o, nel caso dei biancocelesti, per provare a svoltarla. Diamo uno sguardo ai numeri delle due squadre a confronto al di fuori del massimo campionato italiano. Il bilancio, nelle 12 gare disputate fuori dalla A, negli anni 2000 è in perfetto equilibrio: quattro successi per parte e 4 pareggi. L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime nove sfide contro la Lazio tra tutte le competizione, registrando anche sei clean sheet nel periodo circoscritto.