Cresce a vista d'occhio Yvan Maye, difensore classe 2006 dell'Inter, che si è diviso tra U20 e U23. L'infortunio al piede che lo ha tenuto tre mesi ai box ormai è un lontano ricordo e per lui sono iniziati sondaggi importanti di club che avrebbero interesse a tesserarlo. Ipotesi ad oggi da non scartare a priori, ma come sostiene Sportitalia l'Inter non ha intenzione di privarsene e vuole portarlo in ritiro per permettere a Cristian Chivu e al suo staff tecnico di valutarlo con attenzione, come rivelato da FcInterNews.it nei giorni scorsi.

Sezione: Focus / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 12:54
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.