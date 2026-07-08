La Juventus non ha chiesto Oumar Solet nell'incontro con l'Udinese andato in scena oggi, secondo quanto svelato da Fabrizio Romano. Il difensore francese era in procinto di trasferirsi all'Inter, che all'ultimo ha fatto un passo indietro decidendo di non procedere con il suo acquisto. 

In chiave nerazzurra, l'esperto di mercato 'smentisce' anche l'interessamento per Guela Doué come eventuale alternativa più economica ad Anan Khalaili, che rimane l'obiettivo numero uno per i milanesi. I conti, secondo Romano, non tornerebbero: l'anno scorso, quando lo voleva il Milan, l'ivoriano dello Strasburgo costava già 30-35 milioni di euro. Ecco perché l'Inter va dritta per l'israeliano: i contatti con l'Union Saint-Gilloise proseguono nel tentativo di trovare una soluzione che accontenti il giocatore, desideroso di approdare in nerazzurro. Dopo i colloqui telefonici, le due società hanno programmato di incontrarsi fisicamente in questa settimana. 

Sezione: Focus / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 22:42
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.