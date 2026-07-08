Un'ottima prestazione, l'ennesima rischiava di essere vanificata da un rigore calciato malissimo, sparato alto sopra la porta difesa da Camilo Vargas. Ma per fortuna non è stato decisivo e la sua Svizzera è riuscita a battere la Colombia. Manuel Akanji può serenamente scherzare sul suo inciampo dagli ultimi metri a fine gara, nel corso delle interviste in mixed zone: "È stato un rigore davvero disastroso. Ho detto al commissario tecnico della Nazionale che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrei tirato un rigore. Ho cambiato idea all'ultimo momento su dove tirare e, così facendo, ho infranto una regola fondamentale. Sono anche scivolato un po'".

Andando oltre l'episodio, il difensore dell'Inter si complimenta con i suoi compagni per la prestazione e per come hanno gestito la lotteria finale: "Sono riusciti a mantenere la calma e hanno reagito bene al mio rigore sbagliato. Oggi non eravamo al meglio, soprattutto in attacco, ma a livello organizzativo siamo stati solidi e ora possiamo iniziare a prepararci per i quarti di finale. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto".