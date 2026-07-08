"L'emozione è difficile da raccontare e da spiegare, sono solo molto felice di essere qui". Queste le prime parole da portiere dell'Inter di Ivan Provedel, protagonista della classica intervista di presentazione ai nuovi tifosi per Inter TV.

Arrivi in una squadra che ha vinto la Coppa Italia e che dovrà difendere il titolo di Campione d'Italia: quanti stimoli ti dà tutto questo?

"È una sfida molto stimolante: confermarsi è una cosa difficile ma anche la più bella. Io sono qui per dare una mano alla squadra per cercare di raggiungere i nostri obiettivi".

Qui all'Inter trovi giocatori che hai conosciuto direttamente in Nazionale, altri che hai conosciuto da avversari: che idea ti sei fatto della squadra e di Cristian Chivu?

"Sicuramente hanno tutti una grande mentalità, altrimenti non avrebbero fatto ciò che hanno fatto fino a oggi, vincendo due titoli nella scorsa stagione. Sono sicuro che lo stesso sia per il mister, che avrò modo di conoscere: non vedo l'ora di incontrarli e prendere qualcosa da loro".

Hai sempre seguito l'Inter: uno dei tuoi idoli è Francesco Toldo, giusto?

"Ho iniziato a essere interista e a voler fare il portiere dopo averlo visto in campo, sono molto legato a lui per questo motivo".

Ci ha detto di te che sei un giocatore tenace e che hai la freddezza che ti permette di abbassare la tensione quando è necessario: ti rivedi nelle sue parole?

"Lo ringrazio, cerco di fare del mio meglio rimanendo calmo e tranquillo, spero di trasmettere tranquillità ai miei compagni, è quello che cerco di fare. Il fatto che Francesco abbia detto questo di me mi rende molto contento".

Nella tua carriera hai già raggiunto traguardi importanti, sei un portiere moderno abile nel gioco con i piedi grazie anche ai tuoi trascorsi da attaccante: in cosa senti di essere migliorato e cosa puoi portare a un Club come l'Inter?

"Credo che negli anni un giocatore maturi e capisca cosa può essere utile alla squadra. Io devo solo pensare a fare del mio meglio quando sarà necessario e spero che il mio contributo sia utile per ottenere risultati positivi".

Hai anche segnato due gol in carriera di testa: questo ci racconta qualcosa in più sul tuo atteggiamento in campo?

"Quando si sta perdendo la partita e all'ultimo c'è un calcio d'angolo si prova a fare queste cose: io ci ho provato diverse volte e in due occasioni mi è andata bene. Spero non serva più, significa che il risultato sarà positivo."

C'è un messaggio che vuoi mandare ai tifosi nerazzurri?

"La prima cosa che voglio dire è forza Inter! Darò il massimo ogni giorno per dimostrare di meritare questi colori".