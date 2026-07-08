Attorno alle 21, contemporaneamente all'Inter, anche la Lazio ha annunciato ufficialmente il trasferimento di Ivan Provedel in nerazzurro a titolo definitivo. Inevitabile, da parte del club capitolino, anche un messaggio di ringraziamento per quanto fatto dal portiere nei quattro anni vissuti in biancoceleste, racchiusi in un video con le migliori parate e, ovviamente, il gol storico segnato di testa in una gara di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Grazie per tutti i ricordi, Ivan. Ti auguriamo tutto il meglio per il futuro", le parole che si leggono sul profilo X del club di Claudio Lotito. 
 

Sezione: Focus / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 21:34
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.