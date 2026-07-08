Ufficializzato poco fa come nuovo portiere dell'Inter, Ivan Provedel ha mandato un videomessaggio ai tifosi nerazzurri dalla sala trofei dell'Headquarter di Viale della Liberazione di Milano: "Ciao ragazzi, vi voglio dire che sono molto felice di essere qui. Vi ringrazio. Non vedo l'ora di vedervi in moltissimi allo stadio. A presto, ciao", le sue parole. 

Sezione: Focus / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 22:55
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.