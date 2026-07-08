Dopo 72 anni di attesa, la nazionale svizzera è tornata a qualificarsi ai quarti di finale della Coppa del Mondo. Un traguardo reso possibile grazie alla vittoria ottenuta a spese della Colombia dopo i tiri di rigore. Nonostante l'errore di Manuel Akanji, al terzo tentativo fallito dopo quelli a Euro 2021 ed Euro 2024: "E' stato un rigore davvero disastroso - ha ammesso il difensore dell'Inter in zona mista - Ho detto al commissario al ct che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrei tirato un rigore. Ho cambiato idea all'ultimo momento su dove tirare e, così facendo, ho infranto una regola fondamentale. Sono anche scivolato un po'".

Uno sbaglio ininfluente, per sua fortuna, che non ha impedito alla selezione rossocrociata di passare il turno, dove troveranno l'Argentina campione in carica, come sottolineato proprio dall'ex giocatore del Manchester City su Instagram: "Abbiamo fatto la storia".