Siamo stati i primi a svelarvi la data delle conferenze stampa di Chivu e Marotta (lunedì prossimo) come apertura della nuova stagione. Riparto quindi da questa esclusivetta, nulla di clamoroso, ma comunque una notizia interessante, per ragionare più a lungo raggio, tra particolarità positive e oggettività negative che non possono essere nascoste.
Partiamo dal pollice in su. Questa stagione, dopo non so nemmeno quanto tempo, vedrà ai nastri di partenza l’Inter con un blocco squadra assolutamente riposato a livello fisico. Se è chiaro che l’esclusione dei Mondiali è una delusione che verrà portata dentro per chissà quanto tempo, è ovvio che non partecipare al torneo abbia permesso a certi giocatori nerazzurri di ricaricare le pile. Per un mesetto abbondante di vacanza che ha riguardato tutti gli italiani, Carlos Augusto, Zielinski, Mkhitaryan, Pepo Martinez e Bisseck, tanto per fare qualche nome. Insomma, svariati titolari o co-titolari, hanno davvero potuto staccare la spina e pensare solo ai fatti propri. Non male, direi.
Nel frattempo però, e qui veniamo alle note dolenti, non è stato sostituito praticamente nessun partente. Solo Provedel, che oggi effettuerà le visite mediche e l’idoneità al Coni, è arrivato per occupare la casella di Sommer. Quelle di Darmian, Dumfries, De Vrij e Acerbi sono ancora vacanti.
Capisco – e qui faccio il copia e incolla di un mio tweet – che “se X è in vendita a 25, qualcuno prova a comprarlo a 15 e a te poi chiedono 30, è normale non sfoderare un sorriso a 32 denti”: il riferimento a Khalaili e alla trattativa tra Inter e USG è voluto. Non significa assolutamente affare saltato. Ma solo che servirà lavorare ancora prima di arrivare eventualmente a dama.
Meglio aspettare un po’ di più e avere il giocatore seguito e cercato, piuttosto che farsi prendere dalla fretta e condizionare dalla mediaticità di un possibile colpo – discorso che vale sempre, attenzione -, ricordandosi anche che quanto accaduto con Palestra può, a livello teorico, succedere in ogni trattativa.
L’importante, ribadisco, è azzeccare il colpo, anzi i colpi. Poi è lampante che prima metti a disposizione del tuo allenatore un nuovo innesto, prima potrà ambientarsi, capire cosa si voglia e così via.
Chi invece raggiungerà forse per ultimo i compagni di squadra è Lautaro Martinez. Ieri il Toro è entrato ed è stato determinante nella vittoria dell’Argentina sull’Egitto. Ecco, prendetelo come esempio per non farvi prendere dalla foga del momento. Pensate ai tifosi e alla stampa di parte pro Milan che per anni hanno sostenuto che Leao fosse un campione, molto più forte dell’argentino nerazzurro. Non solo il portoghese – che è un buon giocatore per carità, ma non vale mai 70 milioni – ha dichiarato apertamente di voler lasciare i rossoneri, dove tra l’altro disputerebbe l’Europa League e non la Champions, ma anche col Portogallo ha avuto qualche spunto e nulla di più. E i lusitani sono andati a casa (mica per colpa sua attenzione, ma se vuoi essere tra i migliori del mondo devi dimostrarlo sul campo, non a parole sui social).
Se però lo fai notare gli amici del Diavolo si offendono. Ecco, vale lo stesso identico ragionamento per il mercato. Precisato che Gila è forte e Gonzalo Ramos segnerà eccome – ma probabilmente è stato pagato troppo -, la narrazione odierna vuol far passare il Milan come prima squadra di Milano. Ma l’ultima classifica e la competizione europea da disputare dicono esattamente l’opposto.
Chi ha cucito lo scudetto sul petto è l’Inter. I nerazzurri dovranno difendere il Tricolore. E allora, as usual, vanno bene le critiche costruttive, ma che non si esageri così tanto per il gusto di farlo.
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 01:00 I rigori dicono Svizzera: Colombia eliminata dopo uno 0-0 noioso
- 00:31 Contatto Suwarso-Marotta: via libera all'Inter per Chalobah
- 00:00 Prendete Lautaro come esempio
- 23:55 Panathinaikos, scelti i numeri di maglia: De Vrij fa l'abitudinario
- 23:42 Domani l'Italia U19 a caccia del pass Mondiale: quattro interisti coinvolti
- 23:35 La conferma di Lautaro: "Questo è l'ultimo Mondiale di Messi"
- 23:27 Dybala ancora in giallorosso: tutto fatto per il rinnovo con la Roma
- 23:13 Sky presenta la nuova stagione: in onda le amichevoli estive dell'Inter
- 22:59 Estasi Lautaro: "Ucciderei e morirei per questi colori". Zanetti si congratula
- 22:45 fcinCarlos Augusto, sì va verso il rinnovo. Fissato un timing
- 22:35 Bisseck posa con Klay Thompson: "Grazie calcio, prossima tappa NBA"
- 22:25 Egitto eliminato e tanta rabbia: "Complimenti all'Argentina per il Mondiale"
- 22:15 Lautaro manda in estasi Manu Ginobili: "Che palla perfetta ha lanciato"
- 22:00 Elogi per Lautaro dopo Argentina-Egitto: "Ingresso in campo fantastico"
- 21:55 Argentina avanti, Messi: "Il gruppo oggi ha fatto una cosa incredibile"
- 21:51 Il mercato Inter 'preoccupa' Fedriga: "Mancano due centrali. E le punte..."
- 21:40 Scaloni in lacrime dopo Argentina-Egitto: "Che gruppo di giocatori!"
- 21:33 Il Como dimentica Khalaili: trattativa in chiusura per Yan Couto
- 21:26 Lautaro a DAZN: "Tantissime emozioni. Abbiamo dato tutto"
- 21:23 Argentina, la gioia di Enzo Fernandez: "Desideravo questo gol da tre anni"
- 21:10 Lautaro onora Messi: "Lui è la nostra guida. Gli ho detto io di piangere"
- 21:05 Svizzera-Colombia, Akanji c'è: il nerazzurro titolare nella difesa elvetica
- 21:01 Coppa Italia Women, Inter in scena al secondo turno: il quadro
- 20:46 De Laurentiis: "Esterrefatti. Il valore di Caprile fu stabilito da parte terza"
- 20:32 Malagò: "Arbitri eccellenza italiana, serve tempo per riformarli"
- 20:17 Akanji investe nel mattone: via a progetto immobiliare da 9 mln di euro
- 20:09 Con Lautaro l'Argentina risorge: Egitto ribaltato da 0-2 a 3-2, Toro decisivo
- 20:03 Nicolò Barella diventa zio: è arrivato Gabriele, figlio della sorella Martina
- 19:48 Winter: "Scudetto 97/98? Avremmo meritato. Moratti un grande presidente"
- 19:35 Khalaili desiderio di poche ore: il Como torna a pensare a Yan Couto
- 19:30 Il cordoglio dell'Inter per Di Giacomo: "Generoso e dotato di grande grinta"
- 19:15 Parco dei Capitani recintato, ARPA Lombardia: "Rilevati elementi nocivi"
- 19:01 Cosa farà Handanovic? La prima idea porta ad un ritorno a casa
- 18:47 L'AEK Atene tarda ad ufficializzare Alexiou: mancano i documenti dell'Inter
- 18:41 L'Union Saint-Gilloise ha individuato il sostituto di Khalaili
- 18:28 videoStankovic supera a pieni voti il primo esame di storia dell'Inter
- 18:22 Romano: "Khalaili, trattativa a fari spenti. L'Inter è serena per un motivo"
- 18:12 Indagine arbitri, Rocchi ha risposto ai PM: "Nessuna combine pro Inter"
- 18:03 L'INTER (ri)UFFICIALIZZA STANKOVIC: ma non si sta SOTTOVALUTANDO questo COLPACCIO? Novità DIMARCO
- 17:49 Braglia: "Napoli non così lontano dall'Inter. E occhio alla Juventus"
- 17:35 Rivelazioni di Ferdico, cosa rischiano Dimarco e Calhanoglu?
- 17:21 Il Milan chiude il colpo Gila con la Lazio: le cifre finali. Sorride anche il Real Madrid
- 17:07 From UK - Tre club di Premier League apprezzano Khalaili
- 17:02 videoGli agenti di Arntzen in sede per fare il punto della situazione
- 17:00 Argentina-Egitto, Lautaro Martinez dalla panchina. È la prima volta al Mondiale
- 16:55 videoMatias Mancuso nella sede dell'Inter per parlare di futuro
- 16:42 Sky - Padova scatenato, Mirabelli continua a lavorare per Kamate: le ultime
- 16:28 Il saluto di Ale Stankovic ai tifosi: "Sono finalmente tornato a casa"
- 16:14 Khalaili erede di Dumfries, tra i tifosi prevalgono sensazioni positive
- 16:08 Stankovic: "L'Inter un sogno, con Chivu sono cresciuto e lo ringrazierò a vita. Papà, San Siro, Dimarco..."
- 16:00 TV2 - Inter-Como, altro duello? Nel mirino il talento norvegese Fismen
- 15:47 videoStankovic nella sala trofei con la maglia dell'Inter: il sogno diventa realtà
- 15:33 Il Barcellona vuole trattenere Joao Cancelo: ma non sarà facile
- 15:20 Messina su Open VAR: "Valuteremo strumenti diversi di comunicazione"
- 15:10 Stankovic torna a casa, ecco il video: "Una storia scritta in due colori"
- 15:06 L'Inter guarda al futuro: occhi sul talento Compaore. Il Verona spara alto
- 14:52 AIA, Orsato guiderà la CAN: è il nuovo responsabile di Serie A e Serie B
- 14:38 Argentina-Egitto, i tifosi scelgono Lautaro e spunta un 'like' a sorpresa
- 14:24 Khalaili salterà la prossima amichevole e ha una speranza
- 14:10 SM - Inter tranquilla per Khalaili. Chalobah, strada in salita
- 13:56 Curtis Jones resta un obiettivo, l'Inter non ha fretta: la situazione
- 13:43 Como e Inter su Sanchez, il Galatasaray sparerà molto alto
- 13:30 Il calcio piange Beniamino Di Giacomo, che giocò nella Grande Inter
- 13:17 La conferma arriva tra le righe: l'U23 giocherà al Breda
- 13:04 Bergomi: "In Italia non manca il talento ma il coraggio. Io a 18 anni..."
- 12:50 Jurcevic: "Sucic il futuro della Croazia, è tra i migliori"
- 12:37 Dimarco, stallo sul rinnovo: l'esterno cambia agente con un obiettivo
- 12:24 Inter U23, verso la seconda stagione: tutto il programma estivo
- 12:10 UFFICIALE - Lunedì 13 ad Appiano la conferenza di apertura della stagione
- 12:00 videoDa STONES a BROZOVIC: il punto sul MERCATO dell'INTER