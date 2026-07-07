L'Argentina vede le streghe ancora di più di quanto avvenuto nel match contro Cabo Verde. Al minuto 78 della sfida di Atlanta contro l'Egitto, l'Albiceleste di Lionel Scaloni è fuori dal Mondiale: la formazione di Hossam Hassan in quel momento era infatti avanti anche meritatamente per 2-0, grazie ai gol di Ibrahim Yasser e Mostapha Ziko, a punire una difesa argentina apparsa distratta e più in generale una squadra senza idee. Dopo la seconda rete egiziana, arrivata pochi minuti dopo che allo stesso Ziko è stato annullato un gol per un fallo precedente su Lisandro Martinez, era entrato Lautaro Martinez al posto di Rodrigo De Paul. Una mossa quasi della disperazione per Scaloni, che però finisce per pagare dividendi insperati e clamorosi.

Il cuore di Messi, la garra di Lautaro

Il Toro ha sì la colpa di mangiarsi un gol clamoroso, ma il suo ingresso in campo scompiglia una difesa egiziana apparsa per oltre un'ora perfetta e che invece di fronte al capitano dell'Inter va in bambola. Lautaro colleziona falli e giocate improtanti, ma soprattutto entra in due delle tre azioni della remuntada dell'Albiceleste, che al 79esimo riapre il match con il colpo di testa di Cristian Romero su assist di Lionel Messi. Messi che poi piazza la zampata al minuto 83 sull'appoggio di Gonzalo Montiel propiziato da una girata proprio di Lautaro, che poi mette la sua firma pesantissima a referto mettendo un assist pazzesco da destra sulla testa di Enzo Fernandez che non lascia scampo a Mostafa Shobeir, portiere che nel primo tempo si era scatenato parando un rigore a Messi e compiendo due interventi clamorosi su Alexis MacAllister e Julian Alvarez. Un'impresa clamorosa, quella dell'Albiceleste, che vola ai quarti di finale dove affronterà una tra Svizzera e Colombia. Messi, che è scoppiato in lacrime al triplice fischio, sale a quota otto gol in questo Mondiale, ma questa è la serata anche di Lautaro che ha ribaltato le sorti di un match che sembrava stregato.