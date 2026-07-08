Novità per lo stadio Breda di Sesto San Giovanni, che la prossima stagione sarà la casa dell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi dopo l'annata all'U-Power Stadium di Monza, prendendo il posto dell'Alcione Milano. Ci sarà infatti un'importante modifica per quel che riguarda il terreno di gioco: presto il manto erboso sarà convertito iin un campo 'ibrido' sintetico-naturale, come quello che da anni è presente all'interno dello stadio di San Siro. 

Sezione: Inter U23 / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 17:26 / Fonte: Lacittadelnordmilano.it
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.