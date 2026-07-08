Matteo Marani, presidente della Serie C, nel corso dell'audizione in Commissione Cultura alla Camera, ha parlato del processo di rinnovamento della terza serie: "Noi abbiamo intrapreso il percorso della sostenibilità, abbiamo introdotto da quest'anno la Salary Cup e controlli sempre più importanti sui numeri dei club: scusate se insisto su questo, ma per noi è prioritario perché solo così si possono introdurre nuovi talenti, investendo sui vivai e dando continuità sui percorsi intrapresi. Abbiamo varato la Riforma Zola e il rapporto rispetto allo scorso anno ha visto una crescita del settore giovanile: da 305 a 333 unità delle strutture, gli allenatori per i portieri sono aumentati del 5% così come lo staff del medico sanitario, superando le due unità. Sono aumentati anche i numeri delle squadre partecipanti nei tornei giovanili, con un 10% in più: questi numeri ci dimostrano che il percorso intrapreso sta già producendo risultati importanti nel movimento calcistico italiano". Le parole riprese da Tuttomercatoweb.