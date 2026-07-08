Il centrocampista dell’#Inter Aleksander Stankovic, così come suo fratello, il portiere del Venezia Filip Stankovic stanno riflettendo sul loro futuro professionale. Secondo Nicolò Schira, i due ragazzi stanno valutando la possibilità di cambiare agente lasciando quindi la scuderia Roc Nation Sports, mossa tra l'altro effettuata nelle ultime ore da Federico Dimarco che è passato sotto l'ala di Arturo Canales. 

Sezione: News / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 14:30
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.