Il centrocampista dell’#Inter Aleksander Stankovic, così come suo fratello, il portiere del Venezia Filip Stankovic stanno riflettendo sul loro futuro professionale. Secondo Nicolò Schira, i due ragazzi stanno valutando la possibilità di cambiare agente lasciando quindi la scuderia Roc Nation Sports, mossa tra l'altro effettuata nelle ultime ore da Federico Dimarco che è passato sotto l'ala di Arturo Canales.

🚨 Excl. - #Inter’s midfelder Aleksander #Stankovic and Venezia’s goalkeeper Filip #Stankovic are reflecting on their professional future and evaluating the possibility to change agent. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 8, 2026