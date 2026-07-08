Il desiderio di Aleksandar Stankovic riguardo al suo futuro è chiarissimo: vuole restare all'Inter e giocarsi le sue carte con Cristian Chivu, l'allenatore con cui è cresciuto nelle giovanili, imparando al fianco dei campioni che già sono presenti in rosa ad Appiano Gentile.

"Tuttavia non è detto che il ventenne resti a Milano nella stagione che sta per iniziare - si legge da Tuttosport -. Nonostante infatti sia scontato che venga valutato nuovamente da Chivu nel ritiro in Germania e che faccia parte della spedizione interista per la tournee ad Hong Kong e in Australia, qualora arrivasse una concreta proposta alla società campione d’Italia, questa verrebbe presa in seria considerazione. Non chiaramente che non si creda nelle doti del ragazzo, ma se qualcuno si presentasse con i 40 milioni di valutazione del cartellino dell’atleta, sarebbe difficile per Marotta rifiutare dire di no, visti i dettami economici di Oaktree, oltre a una super e immediata plusvalenza".

In compenso il giocatore potrebbe continuare ad opporsi, "ma un conto è dire no a Newcastle United e Brentford, squadre che lo avevano messo nel mirino nelle scorse settimane, un altro declinare le avances di un potenziale top club che gli garantirebbe pure un ingaggio migliore di quello nerazzurro". Il quadro definitivo riguardo alla stagione che verrà dovrebbe esserci solo in agosto.