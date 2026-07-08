Il giornalismo sportivo italiano perde una delle sue voci più autorevoli e innovative.All'età di 79 anni è scomparso Luigi Colombo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista: nato a Cesano Maderno, il classe '47 è considerato l'inventore della telecronaca a due voci.  La formula è stata sperimentata per la prima volta negli anni 'ruggenti' di Telemontecarlo, quando Colombo decise di chiamare al suo fianco ex calciatori del calibro di José Altafini, Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli

Nel suo lungo trascorso professionale, Luigi Colombo ebbe anche il merito di lanciare, insieme a Mike Bongiorno, il programma 'Milan-Inter Club', trasmissione a suo modo storica perché fu una delle prime dell'emittente Telemilano 58, la prima gestita da Silvio Berlusconi, quella che poi sarebbe diventata Canale 5. 

Sezione: News / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 15:00
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.