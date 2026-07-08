Il giornalismo sportivo italiano perde una delle sue voci più autorevoli e innovative.All'età di 79 anni è scomparso Luigi Colombo, giornalista, conduttore televisivo e telecronista: nato a Cesano Maderno, il classe '47 è considerato l'inventore della telecronaca a due voci. La formula è stata sperimentata per la prima volta negli anni 'ruggenti' di Telemontecarlo, quando Colombo decise di chiamare al suo fianco ex calciatori del calibro di José Altafini, Fabio Capello e Giacomo Bulgarelli.

Nel suo lungo trascorso professionale, Luigi Colombo ebbe anche il merito di lanciare, insieme a Mike Bongiorno, il programma 'Milan-Inter Club', trasmissione a suo modo storica perché fu una delle prime dell'emittente Telemilano 58, la prima gestita da Silvio Berlusconi, quella che poi sarebbe diventata Canale 5.