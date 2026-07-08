Dopo le trattative negli scorsi giorni, ora è ufficiale: Christos Alexiou sarà un nuovo difensore dell'AEK Atene. Il classe 2005 torna quindi in Grecia, suo paese d'origine, per giocare in uno dei club più prestigiosi del paese.
Il comunicato dell'AEK
Questo il comunicato dei gialloneri: "L'AEK FC annuncia l'ingaggio del difensore greco Christos Alexiou, nazionale Under 21, proveniente dall'Inter con la formula del prestito e diritto di riscatto. Christos Alexiou è nato il 30 giugno 2005 ad Atene. Difensore centrale, è alto 1.86m. È cresciuto nel settore giovanile dell'Atromitos e, a soli 16 anni, ha attirato l'interesse dell'Inter, dove si è trasferito".
Il messaggio si conclude: "Il percorso di crescita del difensore centrale greco nel settore giovanile del club italiano è stato rapido e costante; è arrivato a indossare la fascia di capitano della formazione Primavera, conquistando anche il titolo di categoria nella stagione 2024-25. Ha inoltre rappresentato la Grecia a livello Under 17 e Under 19, collezionando finora 10 presenze con la nazionale Under 21. Christos, benvenuto all'AEK. Ti auguriamo salute e ogni successo con la nostra grande squadra!". Alexiou ha inoltre scelto la maglia numero 5.
Our new number 5️⃣ #AEKFC #NewTransfer pic.twitter.com/Uddih1aWiU— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 8, 2026
Autore: Alessandro Savoldi
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