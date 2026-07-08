L'Inter vuole acquistare Anan Khalaili entro la partenza del ritiro estivo fissato per giovedì 16 luglio. Ne scrive oggi il Corriere dello Sport, che riporta la "massima fiducia" trapelata in queste ore da via della Liberazione riguardo al buon esito della trattativa per il giocatore israeliano.

Riuscire ad acquistare il calciatore in tempi brevi "sarebbe importante perché qualità e doti dell’israeliano sono fuori discussione, ma resta un giocatore che compirà appena 22 anni il prossimo 3 settembre e la cui esperienza, ad un certo livello, è limitata alle due stagioni in Belgio, seppure con una “spruzzata” di Champions e di Europa League. Significa che avrà bisogno di “imparare” il calcio italiano, specificamente per quanto riguarda la fase difensiva".

Khalaili, si augurano all'Inter, potrebbe quindi intraprendere il percorso di Dumfries, ancora prima di Hakimi e lo scorso anno di Luis Henrique, "che, di fatto, ha dovuto attendere che si facesse male Dumfries per trovare spazio con continuità. A proposito, resta ancora da capire se sarà proprio il brasiliano, oppure l’adattato Diouf, a dividersi la fascia con Khalaili. Si tratta di una scelta delicata che potrebbe condizionare la stagione. Un motivo in più per testare il prima possibile l’israeliano, così da avere più argomenti per decidere chi sarà più funzionale come suo partner".