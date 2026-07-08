Il Padova continua a lavorare in modo molto attivo sul calciomercato. La dirigenza biancoscudata, guidata da Mirabelli, ha chiuso l'accordo con la Cremonese per l'arrivo di Zanimacchia. Il Mattino di Padova si concentra sulle altre entrate del club, che è alla ricerca di profili interessanti nella zona mediana del campo. Ecco perché il mirino è finito su Kamaté. Il quotidiano riferisce che Mirabelli e Porchia hanno parlato con l'Inter del prestito del classe 2004, che nell'ultima stagione si è messo in luce con l'Under 23 nerazzurra.