Si avvicina la pubblicazione ufficiale del bilancio dell'Inter al 30 giugno 2026, ma Calcio e Finanza mette le mani avanti. Il sito specializzato sulla componente economica del mondo del pallone ha infatti rilasciato una propria stima, in base ai dati pubblici, di quello che sarà il documento. Ovviamente, come specifica anche CF, esso non sostituisce in alcun modo la pubblicazione del bilancio ufficiale.

Costi e ricavi: entrambi sarebbero in calo

I primi due punti toccati da Calcio e Finanza sono costi e ricavi. Partendo proprio da quest'ultima voce, il dato passerebbe a 505 milioni rispetto ai 567 della scorsa stagione. In crescita i dati riguardanti i ricavi commerciali: 154 milioni nel 2025/2026, 142 nel 2024/2025. In calo invece ricavi da diritti tv: 170 milioni a fronte dei 264 dell'anno scorso. Un crollo dovuto al percorso più breve in Champions League, ma anche al fatto che nel 2025 si sia tenuto il Mondiale per Club.

Di pari passo scendono anche i costi. Diversi i fattori che contribuiscono alla diminuzione della voce: dallo stipendio più basso di Chivu rispetto a Inzaghi, per esempio, agli ammortamenti più bassi, fino all'acquisto di San Siro, senza quindi un canone d'affitto da pagare. Inoltre, le minori partite europee e l'assenza della trasferta americana per il Mondiale ha portato a un calo delle spese logistiche. Alla fine i costi si attesteranno sui 450 milioni rispetto ai 482 di dodici mesi fa, secondo Calcio e Finanza.

L'estinzione del bond da 400 milioni con uno da 350, a tassi d'interesse nettamente più sostenibili, comporterà per l'Inter un risparmio di 15 milioni di euro sui 30 dell'anno scorso. Alla fine, il risultato netto dovrebbe essere positivo per 15 milioni, una cifra leggermente meno soddisfacente dei 35 dell'anno scorso, ma comunque ottima considerando il recente passato nerazzurro.