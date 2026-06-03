La Nazionale italiana non schierava una squadra con un'età media così bassa, come quella scelta stasera per il test amichevole contro il Lussemburgo da Silvio Baldini, addirittura dal 1912. Secondo quanto sottolineato da Opta, la formazione azzurra sperimentale messa in campo dal ct ad interim ha 21 anni e 354 giorni di media, ed è la più giovane dal 22 dicembre di 114 anni fa. In quel caso, l'undici scelto da Umberto Meazza per sfidare l'Austria aveva un'età di 21 anni e 308 giorni di media.

FORMAZIONE UFFICIALE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho.