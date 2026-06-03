La Nazionale italiana non schierava una squadra con un'età media così bassa, come quella scelta stasera per il test amichevole contro il Lussemburgo da Silvio Baldini, addirittura dal 1912. Secondo quanto sottolineato da Opta, la formazione azzurra sperimentale messa in campo dal ct ad interim ha 21 anni e 354 giorni di media, ed è la più giovane dal 22 dicembre di 114 anni fa. In quel caso, l'undici scelto da Umberto Meazza per sfidare l'Austria aveva un'età di 21 anni e 308 giorni di media. 

FORMAZIONE UFFICIALE ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. 

Sezione: Stats / Data: Mer 03 giugno 2026 alle 22:05
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.