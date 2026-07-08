'Congelato' dall'Inter, che dopo settimane di trattative ha mollato la presa per dedicarsi a Trevoh Chalobah, Oumar Solet sarebbe diventato un obiettivo della Juventus. Ne parla Sportitalia, che sottolinea come i due club si siano incontrati per parlare presumuibilmente del difensore francese. All'incontro hanno partecipato Giovanni Carnevali e Frederic Massara sponda juventina, i Pozzo e Gianluca Nani sponda Udinese.

Il centrale classe 2000 è uno dei calciatori che a Torino stanno valutando in questa fase di mercato.