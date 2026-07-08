Dopo le ultime notizie emerse stamattina sull'inchiesta denominata Arbitropoli, Sky fa il punto della situazione per portare un po' di chiarezza sulla vicenda. In questo momento si ipotizza per Gianluca Rocchi il reato di frode sportiva in concorso con esponenti della società Inter, che però al momento non sono stati identificati. Così come non ci sarebbero elementi sufficienti per dimostrare effettive pressioni al designatore volte ad alterare i risultati delle partite contestate. Alle gare già sotto il vaglio degli inquirenti si sono aggiunte Inter-Verona del 3 maggio 2025 arbitrata da Manganiello e non da Sozza e Torino-Inter dello scorso campionato, diretta da Mariani, secondo i PM, solo previo consenso della società nerazzurra.

Non ci sarebbero intercettazioni dirette tra i dirigenti dell'Inter e Rocchi e i telefoni non furono sequestrati facendo affidamento sulle intercettazioni. Il presunto condizionamento sarebbe stato fatto attraverso i dirigenti AIA addetti al coordinamento del rapporto tra designatore e club, con il compito di filtrare i malumori ma entro certi limiti. Il lavoro del PM Ielo, che subentra al PM Ascione, sarà volto ad analizzare gli atti per capire se quei limiti sono stati superati, se ci sono dunque gli estremi per chiedere il rinvio a giudizio, o in caso contratio, ad oggi più probabile, l'archiviazione. La decisione dovrebbe arrivare entro fine mese.