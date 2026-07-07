Nonostante la deludente eliminazione ai sedicesimi del Mondiale contro il Portogallo, la Croazia sa di averricevuto le risposte che si attendeva da uno dei gioielli in ascesa, che rappresenterà il nuovo corso: Petar Sucic. In Patria piovono elogi per il centrocampista dell'Inter, tra i protagonisti nella rassegna oltre oceano, per il quale gli addetti ai lavori hanno espresso solo bellissime parole. Vecernji List dedica al classe 2003 un articolo in cui lo inquadra come persona, ne tesse le lodi per qualità tecnica e tattica e mentalità e riporta diverse dichiarazioni a supporto.

Movimenti importanti di mercato

Al contempo, evidenzia come le sue brillanti prestazioni con l'Inter e la Nazionale non sono passate inosservate. Si parla già dell'interesse dei più grandi club europei, tra cui il Real Madrid e i colossi della Premier League inglese. Consapevole del talento che ha tra le mani, l'Inter avrebbe fissato un prezzo intorno ai 60 milioni di euro, una cifra di gran lunga superiore a quella pagata alla Dinamo Zagabria (14 milioni più bonus). Questo conferma che il suo potenziale è stato riconosciuto ai massimi livelli e che un trasferimento di grande portata in futuro è solo questione di tempo. Sucic è molto più di un talentuoso calciatore, aggiunge la testata croata. È un connubio di abilità moderne e valori tradizionali, un giocatore la cui competenza tecnica e intelligenza tattica si uniscono a un'incredibile etica del lavoro e umiltà. È un leader silenzioso il cui momento deve ancora arrivare, un ragazzo di campagna per il quale il cielo è il limite.