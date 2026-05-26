Il capocannoniere della Serie A 2025/26 è Lautaro Martinez con 17 reti, ma c'è chi è arrivato vicino, a tre reti dall'argentino, giocando soltanto dopo l'arrivo alla Roma a gennaio. Stiamo parlando ovviamente di Donyell Malen, che Gian Piero Gasperini ha trasformato in una punta centrale ricevendo grandissime risposte, tanto che l'olandese ha toccato quota 14 in sole 18 presenze.

Come riporta oggi Opta, solo altri due giocatori in Serie A sono riusciti a segnare 14 reti restando sotto i 20 gettoni e sono due ex interisti. Il primo è Zlatan Ibrahimovic, ma con la maglia del Milan (15 in 19 partite nel 2020/21) e il secondo è il "Fenomeno" Ronaldo, lui invece proprio in maglia Inter, con 14 centri in 19 gare nel 1998/99.