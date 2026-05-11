Le tre reti contro la Lazio in campionato hanno portato il bottino stagionale dell'Inter a 113 in stagione, alla media di 2,2 a partita. Un abisso scavato rispetto alle avversarie, come riporta il Corriere dello Sport. I nerazzurri vantano il capocannnoniere del torneo Lautaro Martinez e il vice, con Thuram al pari di Douvikas, con una grande efficacia a centrocampo dove sono arrivati 33 gol, quasi il 30% del totale. Quelli dell'attacco sono 55.

In mezzo al campo il top è ancora Calhanoglu, 12 centri nonostante i molti infortuni, aiutato anche dai 5 rigori a segno. In generale c'è grande capacità di centrare il bersaglio da lontano: 18 gol, l'ultimo con Sucic proprio in campionato. Il croato è a quota 4, come Mkhitaryan. Più su, a 7, c'è uno dei fattori della stagione, Zielinski, determinante per lo Scudetto con delle vere e proprie perle (su tutte quelle a Verona e Juventus).

In tutto questo va sottolineato che Barella è tornato da qualche tempo a riacendersi e che anche Diouf si è dimostrato un buon stoccatore, ma uno dei centrocampisti con più gol nei piedi (Frattesi) non ha ancora siglato la sua prima rete in stagione dopo averne firmate 15 complessivamente nelle prime due a Milano.