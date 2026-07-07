La strada sembra tracciata e alla fine tutto lascia presagire che l'erede di Denzel Dumfries sulla fascia destra dell'Inter, dopo il dietrofront di Marco Palestra, sarà Anan Khalaili, estterno classe 2004, israeliano in forza attualmente all'Union Saint-Gilloise. Un cambio di rotta repentino da parte della dirigenza nerazzurra che spiazzata dall'ormai ex Atalanta ha avuto i tempi di reazione ideali per fiondarsi su un altro profilo ritenuto all'altezza del compito. Una scelta che ancora non convince del tutto i tifosi interisti, come si evince dall'ultimo sondaggio pubblicato da FcInterNews.it in cui si chiedeva ai lettori se Khalaili fosse il giocatore giusto per i nerazzurri.

Ebbene, per oltre il 56% dei votanti il classe 2004 ha qualità e potenzialità, quindi merita di essere promosso. Il restante 43% circa invece non è convinto del suo arrivo e crede che alla squadra servirebbe di meglio per la fascia destra. Di seguito l'esito del sondaggio:

Khalaili è l'esterno giusto per l'Inter?

Sì, ha qualità e potenziale 56.71%

No, servirebbe di meglio 43.29%