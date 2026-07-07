Novità professionale per Federico Dimarco, che ha deciso di cambiare agenzia passando da Roc Nation, a cui era legato dal febbraio 2023, ad Arturo Canales, agente che ha molti contatti all'estero, in particolare in Premier League e nella Liga spagnola. Lo rivela Nicolò Schira. Un cambio che arriva un po' a sorpresa nel pieno dei discorsi per il rinnovo del contratto, con quello attuale in scadenza nel 2027, anche se il club ha in mano l'opzione per prolungarlo fino al 2028.

La priorità è restare

Proprio il rinnovo del contratto è al centro della motivazione dell'esterno, eletto MVP dell'ultima Serie A e recordman di assist. Ad oggi, nonostante il discorso sia già stato avviato, non si sono registrati grossi passi avanti. Dimarco attualmente guadagna 4 milioni netti e si aspetta di firmare a una cifra pari ai vari Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Anche in virtù dalla grande stagione da cui arriva e del fatto che per lui sarebbe verosimilmente l'ultimo grande contratto della carriera. Nelle intenzioni dell'esterno milanese non c'è alcuna intenzione di lasciare l'Inter, semplicemente vorrebbe il trattamento economico che ritiene di meritare per le prestazioni in campo e in confronto con altri giocatori del suo livello. Con un nuovo agente spera di riuscire a raggiungere l'obiettivo.