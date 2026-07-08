Dopo uno scialbo 0-0 nei primi 120', l'Italia U19 esce sconfitta dalla finale per il 5° posto contro la Danimarca, chiudendo sesta il Campionato Europeo U19. Un ko pesante, che esclude gli Azzurri dal Mondiale U20 del prossimo anno. Decisivo l'errore di Elimoghale al sesto penalty della serie, con Stuker che invece non ha tremato poco dopo, chiudendo i conti sul 5-4. Dagli undici metri avevano sbagliato in precedenza l'italiano Natali e il danese Gothler.

La prestazione degli interisti

Due gli interisti in campo dal primo minuto: Mattia Marello, terzino sinistro, e Mattia Mosconi, ala sinistra. Il primo ha giocato una discreta partita, rimanendo in campo fino al 120' e segnando un grande rigore nella serie conclusiva. Meno soddisfacente la prestazione del secondo, che il CT Bollini ha sostituito all'inizio del secondo tempo supplementare.

Dal 56' spazio per Jamal Iddrissou in attacco, al posto di Mantini. Il suo ingresso in campo è stato positivo nell'atteggiamento: tanto spirito d'iniziativa, tanta voglia di far bene. E' mancata, invece, un po' di lucidità sottoporta, quella ritrovata al momento del tiro dal dischetto. L'attaccante ha calciato il quinto penalty aprendo il piattone: palla sotto l'incrocio. Zero minuti in campo per l'ultimo nerazzurro presente nella spedizione dell'Italia U19, Matteo Cocchi.