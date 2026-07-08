Prosegue la distribuzione dei contenuti online a tema Aleksandar Stankovic da parte dell'Inter. Il centrocampista, protagonista nelle ultime ore di una serie di video e immagini direttamente dalla sede di Viale della Liberazione, registrati nei giorni scorsi quando si è presentato nella sede di Viale della Liberazione assieme al fratello Filip, è stato sfidato in un gioco in cui, partendo dalla sagome, avrebbe dovuto riconoscere le esultanze del padre Dejan e la partita di riferimento. Ebbene, Ale ha dimostrato di avere ottima memoria, ma c'è un gol che non è riuscito a riconoscere con sua grande sorpresa.

Anche questo esame superato brillantemente ✅ pic.twitter.com/Nqgu4DNm7m — Inter ⭐⭐ (@Inter) July 8, 2026