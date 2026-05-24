Se l'Inter ha messo le mani sul 21esimo scudetto in netto anticipo sulla fine del campionato, il merito è anche dell'attacco nerazzurro che ha chiuso come i numeri migliori di tutta la Serie A. Trascinato da capitan Lautaro Martinez (al momento capocannoniere del campionato con 17 reti realizzate), il reparto offensivo oliato dal gioco di Cristian Chivu ha mostrato una netta superiorità su tutte le altre squadre della massima serie italiana.

Sono 89 le reti realizzate dai nerazzurri in 38 gare di campionato, precisamente 2,34 di media a partita e con un margine di 28 reti sul secondo miglior attacco (quello del Como, che ne ha segnati 61 ma giocherà l'ultima partita questa sera contro la Cremonese). Gli 89 gol realizzati - ricorda Inter.it -rappresentano il terzo miglior dato della storia nerazzurra: soltanto nelle stagioni 1950/51 (107) e nel 1949/50 (99) l'Inter ha segnato più reti in campionato, mentre sono state eguagliate le stagioni 2020/21 e 2023/24 (89) con Antonio Conte e Simone Inzaghi in panchina. "Una piacevole coincidenza, un filo rosso che unisce gli ultimi tre campionati vinti dall'Inter: gli ultimi tre Scudetti sono arrivati con il numero 89 sotto la colonna dei gol realizzati", sottolinea il club nerazzurro sul proprio sito.