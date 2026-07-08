Mentre si continua a trattare con l'Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili, l'Inter ha già preparato una nuova pista nel caso in cui il club belga e le sue resistenze facessero venir meno l'intesa per il passaggio del giocatore israeliano in nerazzurro: secondo Sky Sport, si comincia a scaldare il nome di Guela Doué, nazionale ivoriano 23enne dello Strasburgo, trattato anche dal Milan qualche estate fa prima di cambiare obiettivo. Doué, fratello maggiore di quel Desiré stellina del Paris Saint-Germain, ha una valutazione più bassa rispetto a Khalaili: si parla di circa 20 milioni di euro, secondo i dati di Transfermarkt.