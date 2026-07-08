Il Bologna accelera per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riferito da Il Resto del Carlino, la dirigenza felsinea vorrebbe arrivare a Ugresic, che resta la priorità. Sartori, però, si cautela e valuta anche altri profili. Il quotidiano spiega che i rossoblu hanno avviato contatti con l'Inter per Ebenezer Akinsanmiro e Yanis Massolin, oltre a seguire Nicolas Raskin e Connor Barron dei Rangers. Akinsanmiro, in particolare, era già stato accostato qualche giorno fa al Bologna e dunque l'anno prossimo potrebbe giocare nuovamente in A, dopo l'esperienza al Pisa. Anche Massolin è tra i candidati a lasciare l'Inter in prestito.