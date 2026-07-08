Gianluca Gaetano sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta. Lo riporta TuttoMercatoWeb. Domani il calciatore cresciuto nel vivaio del Napoli sarà in Lombardia per le visite mediche, poi potrà arrivare l'ufficialità del trasferimento. Il Cagliari ha accettato l'offerta dell'Atalanta da 12 milioni di euro di parte fissa, alla quale si potrebbero aggiungere 2 milioni di euro di bonus.

Il trequartista classe 2000 firmerà un contratto da 1.5 milioni a stagione, dalla durata di 5 anni. L'operazione dell'Atalanta è stata imbastita nelle ultime settimane e oggi è arrivato sostanzialmente il via libera per la parte conclusiva della trattativa. Presumibilmente le visite mediche si svolgeranno a Milano, prima di spostare a Bergamo l'epicentro dell'affare per la firma di Gaetano. Sempre secondo TuttoMercatoWeb, la Dea starebbe seguendo anche Kristensen dell'Udinese per la difesa.