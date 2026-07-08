Sta passando sotto traccia una situazione di mercato che rischia di creare parecchi problemi in casa Inter. Quella relativa al futuro di Davide Frattesi, ormai destinato a lasciare Milano ma senza un candidato forte che voglia puntare sul classe '99. Ne parla oggi La Repubblica, sottolineando come il Napoli sia molto interessato al centrocampista romano e continui a osservare la situazione a distanza. C'è però bisogno di sfoltire la rosa per provare a fare un tentativo per il giocatore dell'Inter, che sarebbe un rinforzo utile alla filosofia di Max Allegri.
Oltre al Napoli, restando in Italia, Frattesi è sul taccuino di Juventus e Roma, che però hanno allentato la pressione per via dei costi ritenuti troppo alti dell'operazione. In casa nerazzurra la speranza è che nel breve periodo i sondaggi provenienti dalla Premier League possano diventare qualcosa di concreto, anche se le sensazione è che ci vorranno settimane prima di arrivare a un punto chiave dellaa vicenda.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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