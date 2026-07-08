L’Avellino vuole sistemare il centrocampo e il direttore sportivo Mario Aiello torna a bussare alla porta dell'Inter: secondo PrimaTivvù, il club irpino è infatti molto vicino a Luca Di Maggio, classe 2005 di proprietà del club nerazzurro. Mezzala dinamica e all'occorrenza anche trequartista, l'anno scorso Di Maggio ha collezionato 28 presenze e 3 reti con la maglia del Padova oltre a essere un punto fermo della nazionale under 20. L'operazione verrebbe condotta a titolo definitivo.