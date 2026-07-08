L’Avellino vuole sistemare il centrocampo e il direttore sportivo Mario Aiello torna a bussare alla porta dell'Inter: secondo PrimaTivvù, il club irpino è infatti molto vicino a Luca Di Maggio, classe 2005 di proprietà del club nerazzurro. Mezzala dinamica e all'occorrenza anche trequartista, l'anno scorso Di Maggio ha collezionato 28 presenze e 3 reti con la maglia del Padova oltre a essere un punto fermo della nazionale under 20. L'operazione verrebbe condotta a titolo definitivo.

Sezione: Mercato / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 14:25
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.