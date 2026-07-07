Il game changer di Argentina-Egitto, Lautaro Martinez, ha espresso anche sul proprio profilo Instagram il proprio legame forte coi colori dell'Albiceleste, per i quali oggi ha compiuto una vera e propria impresa nel match contro Momo Salah e compagni. Insieme ad alcune immagini della gara, il Toro scrive una frase eloquente: "Ucciderei e morirei per questi colori". Con tanto di commento del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti che scrive: "Che assist che hai fatto". 

Sezione: Copertina / Data: Mar 07 luglio 2026 alle 22:59
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.