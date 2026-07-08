Nell'ultimo video Youtube uscito sul canale della Federcalcio Francese protagonista anche Marcus Thuram. 'Tikus' ha affrontato le terapie di rito prima di allenarsi, parlando poi del gruppo e della situazione nel ritiro transalpino.

Le parole di Thuram alla vigilia di Francia-Marocco

Innanzitutto, Thuram ha parlato delle terapie appena concluse e del suo stato di salute: "Sto molto bene. Ho testato questo nuovo macchinario che non avevo mai provato. Eduardo (il fisioterapista, ndr) ha fatto molto. Riguarda la mobilità un po' in generale: anche, adduttori, flessori, parte bassa della schiena. Francamente aiuta. Ho appena finito ma lo rifarò".

Poi l'attaccante dell'Inter ha parlato di come sta andando la Coppa del Mondo nel ritiro dei Bleus: "La sto vivendo molto bene. Il gruppo è solido, siamo contenti di essere insieme e di restare insieme. Penso sia la cosa più importante. Tutti i gruppi in cui sono stato stavano bene insieme, ma qui c'è voglia di stare insieme e soffrire insieme, è importante per arrivare in fondo. E ci fa piacere vedere i tifosi super presenti, ci sono tante maglie della Francia quando giochiamo".

Sulla partita contro il Marocco invece ha detto: "Li abbiamo già incontrato in Qatar nel 2022. Da allora sono cresciuti ancora come squadra, sono arrivati in finale di Coppa d'Africa, è una squadra che ha preso fiducia e che è legittimo si trovi in questa fase del Mondiale. Anche mentalmente saranno più pronti che in Qatar, sarà una partita abbastanza complicata ma abbiamo fiducia in noi stessi, anche se non ne abbiamo ancora parlato".