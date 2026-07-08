Qual è il cimelio più prezioso di Marco Materazzi? Durante lo shooting del nuovo episodio di 'More Than' gli è stata posta questa domanda e la sua risposta non poteva che essere legata al Mondiale vinto vent’anni fa: "Ho la maglia della finale firmata da Maradona e Pelè, questa è una fissazione mia perché sono un collezionista e raccolgo tutto. Mia moglie mi vuole già buttare fuori di casa anche per questo, perché ho 5 mila pezzi che per me rappresentano una collezione".

Però il pezzo pregiato è un altro: Forse la cosa più strana che ho di quel 9 luglio è il dischetto del rigore, di cui ho parlato nel mio libro, che mi è stato consegnato da Andrea, il maitre di Coverciano, dopo 6-7 mesi. Sapendo che io sono malato di questi cimeli, viene da me è mi dice: 'Marco, sai che io ho il dischetto del rigore, però non me ne faccio niente. Vuoi che te lo dia?'. Io lo guardo con gli occhi sgranati e penso che sia pazzo. Gli chiedo di portarmelo e me lo porta impacchettato come se fossero le polpette della nonna dentro la carta stagnola, tutto secco. Ho cercato di rivitalizzarlo e l'ho messo dentro un plexiglass con scritto 'dischetto del rigore' ".