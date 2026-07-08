La trattativa per Trevoh Chalobah sta andando avanti molto lentamente. Come riporta il Corriere dello Sport, l'Inter non sembra avere particolare fretta. Per due motivi: il difensore inglese non è l'unico nome nella lista e in ogni caso non potrebbe aggregarsi prima della tournée all'estero di fine mese, visto che sta disputando il Mondiale.

Chiudere presto non porterebbe quindi particolari vantaggi. In compenso sembra essere scemata la concorrenza del Como, che si sta guardando altrove. L'Inter sa comunque che difficilmente si potrà andare sotto i 30 milioni già offerti dai lariani, anche se il Chelsea ne chiede 35. Ausilio avrebbe voluto consegnare un centrale a Chivu prima dell'inizio della preparazione, ma a questo punto diventa più importante essere convinti del rinforzo su cui si punta. E questo potrebbe essere proprio Chalobah, per il quale l'offerta potrebbe quindi arrivare a fine Mondiale e che da parte sua ha già dato l'assenso al trasferimento a Milano, idea dalla quale è molto stuzzicato. In difesa, in ogni caso, i rinforzi saranno due.