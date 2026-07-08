Ormai manca solo la firma per far sì che Ivan Provedel diventi un nuovo giocatore dell'Inter. La Gazzetta dello Sport ha però spiegato come mai l'ago della bilancia nel ballottaggio tra lui e Kepa Arrizabalaga abbia indicato verso l'ex Lazio.

Motivi economici ma non solo: ecco perché Provedel ha battuto Kepa

La Gazzetta dello Sport spiega: "Arrizabalaga all'Arsenal percepisce uno stipendio di circa 3 milioni di euro netti, somma che difficilmente avrebbe accettato di decurtarsi tanto pur di essere scelto dall'Inter". Alla base quindi ci sarebbero innanzitutto delle motivazioni economiche, visto che Provedel è costato all'Inter esattamente 3 milioni, con l'operazione definita dalla Rosea come "ampiamente sostenibile".

La seconda è invece una motivazione tecnica. Kepa avrebbe infatti voluto un posto da titolare, o comunque qualche garanzia in termini di minutaggio. Provedel invece ha accettato senza grandi pretese il trasferimento ai nerazzurri. Infine, le liste UEFA: cresciuto nel settore giovanile dell'Udinese, questo è uno dei requisiti necessari per diversi slot dell'elenco Champions League.