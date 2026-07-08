La Lega Calcio Serie A ha diramato nella giornata di oggi date, orari e campi di gara del turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, che coinvolge le squadre neopromosse in Serie B, ovvero Benevento, Ascoli, L.R. Vicenza e Arezzo, il Potenza vincitore dell'ultima Coppa Italia di Serie C, più Catania e Union Brescia. La sfida Ascoli-Potenza è inserita nella parte di tabellone dalla quale uscirà l'avversaria dell'Inter negli ottavi di finale.

Questo il quadro:

L.R. Vicenza-Catania: 8 agosto 2026, ore 20.00, Stadio Romeo Menti di Vicenza.

Ascoli-Potenza: 8 agosto 2026, ore 20:30, Stadio Comunale Cino & Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

Arezzo-Union Brescia: 9 agosto 2026, ore 19:45, Stadio Comunale Città di Arezzo.

Benevento-Ravenna: 9 agosto 2026, ore 21.00, Stadio Ciro Vigorito di Benevento.