Mentre il Mondiale continua a regalare partite emozionanti, come il 3-2 argentino all'Egitto con Lautaro Martinez protagonista, l'Inter si muove senza frenesia per completare una rosa che ha bisogno di diversi innesti.

E se per Carlos Augusto si fa sempre più concreta l'ipotesi rinnovo, per Khalaili si cerca di chiudere già entro il fine settimana.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 08 luglio 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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