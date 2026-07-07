Smentite convinte sul fronte Anan Khalaili. Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano fa il punto sulla situazione dell'esterno, dopo il presunto tentativo del Como reso noto ieri mattina. C'è una trattativa in corso tra Inter e Union Saint-Gilloise, l'ultimo club italiano in corsa era il Napoli ma si è dovuto fermare per mancanza di cessioni (e lavora su Dodò). L'Inter ha trovato l'accordo con il giocatore e i campioni d'Italia vanno tenuti assolutamente in considerazione. Bisogna semplicemente parlarsi tra club e trovare un'intesa definitiva.

Altre situazioni

John Stones è stato offerto a tutte i club italiani principali. Proposto all'Inter nel marzo scorso, ma i nerazzurri non si sono particolarmente scaldati. Riproposto negli ultimi giorni, così come anche alla Juventus, ma la reazione è stata la stessa. L'operazione viene considerata troppo impegnativa economicamente, perché le richieste sono alte e si parla di un 32enne con tanti infortuni alle spalle, nonostante sia un giocatore di grande livello.

Marcelo Brozovic, che ha da poco salutato l'Al Nassr per fine contratto, tornerebbe volentieri in Italia dove ha ancora tanti amici e si è trovato benissimo. Nessuna suggestione Inter per il croato, ogni discorso è prematuro perché il classe '92 si è appena messo sul mercato.