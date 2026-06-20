Denzel Dumfries formato gigante. Questa sera l'esterno dell'Inter, che con molta probabilità ha quasi concluso la sua esperienza in nerazzurro, si è reso protagonista di una super-prestazione, caratterizzata da due assist, ma non solo. 8 i contributi difensivi, 4 le respinte, ben 3 recuperi difensivi e due passaggi chiave. Ma il reparto statistico non si ferma lì, perché ci sono anche due grandi occasioni create e il 100% di tackle vinti, oltre a un intercetto. Una prova globale che ha contribuito al rotondo successo oranje sulla Svezia.

Nelle ultime due edizioni dei Mondiali, nessun giocatore ha fornito più assist di Dumfries, come evidenzia Opta. Sono 4 le assistenze decisive, al pari di Ivan Perisic, vecchia conoscenza interista.